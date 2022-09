Homem inova e faz tatuagem com rostos de Lula e Bolsonaro

Com as eleições chegando, os seguidores dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), têm feito de tudo para mostrar a admiração pelos políticos. No entanto, um homem decidiu juntar os dois em uma tatuagem e eternizar na pele.

Faltando poucos dias para o Brasil descobrir quem será o próximo presidente do país, o homem, que preferiu não ser identificado, fez a tatuagem colocando a metade do rosto de cada candidato no antebraço direito.

A publicação foi compartilhada pelo tatuador Ubiratan Amorim, que tem um estúdio na zona leste de São Paulo. O profissional comentou que esse foi um dos pedidos mais inusitados que recebeu. Na publicação, ele fez uma brincadeira para os seguidores: "Os dois caras mais amados do nosso Brasil. O amor foi tanto que o cliente eternizou na pele. Você faria esse trampo?".

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com o desenho inusitado e corajoso, principalmente, em meio a campanha política conturbada. "Mentira, né? Não é possível isso", escreveu um seguidor. "A tatuagem ficou bem feita, mas muita coragem levar para a vida o rosto de dois políticos", opinou outra conta.