Homem invade casa da ex-companheira e mata o atual a facadas na Bahia

Um homem, de 30 anos, apontado como autor da morte de John David Soares Miranda, 34, foi preso no bairro Vila América, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de domingo (9).

Segundo informações da TV Sudoeste, John David era o atual namorado da ex-companheira do autor do crime. O homem teria invadido a casa da vítima e o atacado com golpes de faca. A namorada de John estava presente no momento do crime.



O flagrante ocorreu logo após o crime, e o suspeito, que estava lesionado na mão, foi socorrido para uma unidade de pronto atendimento. Em seguida, apresentado na Delegacia de Homicídios de Conquista, para formalização da prisão.

Em depoimento à polícia, a ex-namorada do suspeito contou que o homem não aceitava o fim do relacionamento.



O corpo da vítima foi encontrado com várias lesões provocadas por arma branca, no bairro Jurema. O flagranteado está à disposição da Justiça.