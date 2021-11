Homem invade edifício na Cardeal da Silva, em Salvador, e assalta moradores

Um homem armado invadiu o edifício Celebration Garibaldi, localizado na Av. Cardeal da Silva, no bairro da Federação, em Salvador, e assaltou moradores na noite desta quinta-feira (04). Segundo testemunhas, o suspeito percorreu a garagem do prédio e abordou as vítimas.

Um morador, que não quis se identificar, relatou momentos de pânico dentro do condomínio, quando foi alertado, por um vizinho de que estaria acontecendo um assalto no prédio. Moradores foram rendidos e assaltados em uma das garagens do subsolo, inclusive com armas. “Comecei a ligar para parentes para que acionassem a polícia, porque estava aterrorizado. Ficamos, muitos moradores, sem saber o que fazer, em pânico, porque não era seguro estar dentro das unidades, nem circular pelas áreas comuns, eu só conseguia pensar em como sair do prédio o mais rápido possível, mas também não me sentia seguro para fazer isso”, relatou o morador.

Uma das testemunhas compartilhou um áudio no grupo de moradores do prédio contando que viu um rapaz abordando duas senhoras na garagem. “Quando eu percebi bem, o cara puxou a arma para mim. Eu me abaixei no meu carro e consegui acelerar forte e fui para o final da garagem. Parei atrás de uma pilastra, abandonei o carro e fui me esconder”, disse.

Ele conta que ligou para a polícia logo em seguida e que avisou à portaria o que estava acontecendo.

Outra moradora, que também não quis se identificar, relatou que as informações ainda estão bastante difusas. Ela conversou com a senhora que foi assaltada e foi informada de que se tratava de um único assaltante, que usou uma faca para ameaçá-la. No entanto, outros moradores levantam a suspeita de haver mais bandidos e de que eles estariam em posse de armas de fogo.

Nos fundos da garagem, foi encontrado um cobogó quebrado e vestígios de concreto espalhados pelo chão.

Equipes da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) já chegara, ao local e realizaram uma varredura no prédio. Ainda não informações se o suspeito foi localizado. Contudo, o acesso dos moradores ao edifício já foi liberado.

Procurado pelo CORREIO, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da PM informou que recebeu uma denúncia às 19h27 na região e que equipes foram enviadas ao local.