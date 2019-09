Homem invade samba e deixa dois feridos no Pelourinho

Duas pessoas ficaram feridas em uma festa na noite de de sexta-feira (13). José Calasans Coutinho de Souza Júnior, 37 anos, e Denise Maria Assis Lopes, 54, foram baleados na coxa esquerda e pé direto, respectivamente, enquanto curtiam uma festa de samba, por volta de 23h30, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, em Salvador.

José e Denise foram socorridos e encaminhados por policiais militares ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não souberam informar o motivo dos disparos.De acordo com o boletim de ocorrência registrado na unidade de saúde, um homem não identificado invadiu o evento e começou a efetuar vários disparos contra as pessoas, atingindo as duas vítimas.

José teve alta durante a madrugada. Já Denise segue internada na unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada como lesão corporal pela 1ª Delegacia (Barris).

Em nota, a Policia Militar informou que uma equipe do 18º Batalhão de Policiamento Militar (Campo Grande) foi acionada para atender a ocorrência.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.