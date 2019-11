Homem mantém cinco reféns no Rio de Janeiro

Cinco pessoas estão sendo feitas de refém no Centro do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (29). Segundo o Extra, a rua onde o homem executa a ação foi bloqueada para a ação dos militares.

Segundo informções preliminares da polícia, um homem chegou a manter seis reféns num imóvel da via. Um deles, ainda conforme informou a corporação, já foi liberado. Ele está armado com uma faca e os militares apuram se o suspeito também porta uma arma. Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime.

Mas testemunhas contaram ao extra que a motivação do sequestro seria uma briga entre o suspeito que mantém as vítimas reféns com o dono do bar.

A o cerco policial conta com a participação de militares do Batalhão de Operações Especiais, atiradores de elite, além do Corpo de bombeiros. Ainda não há informações de pessoas feridas.