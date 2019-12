Homem mata esposa e depois se suicida em mercado no Rio

(Foto: Reprodução)

Um homem matou a mulher a facadas e depois tirou a própria vida em um supermercado na noite da quarta-feira (4), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A informação é do G1 RJ.

A polícia foi chamada, mas ao chegar já encontrou os dois mortos no chão. A arma do crime foi achada próxima.

Priscila Silva Gomes, 37 anos, sofreu vários sofrimentos pelo corpo. Carlos Eduardo Teixeira Gomes, 38, tinha apenas um ferimento no pescoço.

Testemunhas contaram que os dois estavam se separando, embora ainda vivessem na mesma casa, mas Carlos Eduardo não aceitava o final do relacionamento. O supermercado onde aconteceu o fato é do pai de Carlos Eduardo. O ex-casal foi visto discutindo perto do local pouco antes das 21h, quando aconteceu o crime.

Priscila ficou com Carlos Eduardo por 21 anos. Eles deixam dois filhos adolescentes.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso foi registrado pela polícia como feminicídio e suicído.