Homem mata ex-mulher e ex-sogra durante festa em São Paulo

Nathália Saldanha, 18 anos, foi morta na noite da segunda-feira (12), em São Paulo, durante uma festa. O ex-marido é o principal suspeito. Ele ainda matou a mãe dela e esfaqueou outras três pessoas.

Segundo informações da TV Globo, Nathália estava na festa com a mãe, o padrasto e amigos quando o ex, Luís Felipe Oliveira, invadiu o local.

“Ele esfaqueou a sogra, a Priscila, esfaqueou o padrasto e também esfaqueou a Nathália. Nisso o menino conseguiu correr, ele ainda acertou a faca na perna do menino de dez anos que também correu", contou um vizinho.

Nathália e a mãe, Priscila Saldanha, não resistiram. O padrasto, Valdic Santos, está internado. A criança e uma quinta vítima, que também ficou ferida, receberam atendimento médico no local.

(Foto: Reprodução)

Luís Felipe continua foragido e a arma do crime não foi achada. Ele e Nathália estavam separados havia cerca de um mês. Ele não aceitava o fim, dizem testemunhas. Os dois tiveram juntos uma filha de dois anos.

Ainda na segunda, ele pegou a menina, de manhã, com Nathalia. A menina passou o Dia das Crianças com o pai, que deixou depois a filha com a mãe dele. A avó levou a criança para a Delegacia de Defesa da Mulher, responsável por investigar o caso, depois do crime. Ela não quis falar com a imprensa.