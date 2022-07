Homem morre ao ser eletrocutado e cair de telhado em Salvador

Um homem identificado como Raul Nascimento Dias, de 45 anos, morreu ao ser eletrocutado enquanto fazia um serviço de manutenção na casa de um amigo, na Rua da Tranquilidade, Boca do Rio, em Salvador, na tarde de quinta-feira (21).

Raul recebeu uma descarga elétrica quando uma placa de metal que segurava encostou em um fio de alta tensão, de acordo com o primo Rosano Lima. Ele acabou se desequilibrando e caiu do local.

Segundo Rosano, Raul morava na região da Boca do Rio, enquanto a família vivia no Alto do São Francisco. Ele estava formado há cerca de 4 anos em Direito e frequentava uma igreja da região.

Raul foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Marback, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda liberação pela mãe da vítima. Por isso, ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

De acordo com a Neoenergia Coelba, a situação foi provocada por um toque acidental na rede elétrica, que está regular e em condições adequadas. A empresa lamentou o ocorrido e ressaltou que apenas profissionais devidamente treinados e autorizados pela distribuidora devem fazer qualquer intervenção na rede elétrica. A distribuidora alertou que não se deve, jamais, se aproximar da rede elétrica. Caso algum objeto caia sobre a fiação, a orientação é acionar a concessionária através do 116 que os técnicos capacitados farão a retirada.

O cuidado deve ser redobrado ao utilizar objetos como barras de ferro, sarrafos, réguas de reboco, vergalhões e outros tipos de materiais metálicos, pois eles podem conduzir a corrente elétrica ao se aproximarem da rede. Além disso, recomendaram ficar atento ao montar andaimes e utilizar escadas, que devem sempre ser mantidos longe da rede elétrica, pois essas estruturas podem conduzir energia e causar choque elétrico.

Outra orientação se dá ao instalar antenas, que devem ser mantidas a uma distância segura da rede elétrica. "Na ocorrência de chuvas ou ventos fortes, a antena pode inclinar ou cair em direção aos cabos, o que representa um risco não somente para as pessoas que residem na casa como também interfere na rede de distribuição e afeta o fornecimento de toda a região. Caso isso aconteça, jamais segure ou tente recuperar a antena, pois o risco de choque é grande. Além disso, não se deve mexer na fiação de forma a afastá-la do local da antena, sob nenhuma circunstância. Somente as equipes da Neoenergia Coelba estão autorizadas a tomar tal iniciativa", diz recomendação.