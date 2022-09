Homem morre após acidente com duas carretas na BA

O corpo de um homem ficou preso nas ferragens de um veículo após um acidente envolvendo duas carretas. A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira (6), na BA-161, no trecho de Muquém do São Francisco, na altura do povoado de Pedrinhas, na rodovia que dá acesso ao município de Barra.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta colidiu ao fundo de outra, deixando o motorista preso às ferragens. A cabine do veículo ficou completamente destruída. Após a retirada do corpo ficou sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ibotirama e de Barra chegaram a ser acionadas, mas o acidente não deixou outros feridos. Guarnições da Polícia Militar também atenderam à ocorrência. Ainda não há informações sobre o que causou a colisão, nem sobre a identidade do motorista.