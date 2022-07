Homem morre após acidente em rodovia na Bahia e corpo é retirado das ferragens

Um corpo foi retirado das ferragens de um carro por uma equipe de busca e salvamento do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (18º GBM) de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, após um acidente veicular na Rodovia BR 101 - Km 853, na manhã desta quinta-feira (21).

Para terem acesso à vítima e conseguirem realizar a extração do corpo com a utilização do conjunto desencarcerador, os bombeiros, com o auxílio de um caminhão guincho içaram o veículo acidentado e puderam cortar as ferragens para a remoção da vítima.

O óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estavam no local da ocorrência.

Após o resgate a vítima foi deixada sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a identificação e demais procedimentos legais.