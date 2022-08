Homem morre após batida frontal entre carro e caminhão caçamba

Um homem morreu e dois ficaram feridos após um acidente envolvendo um carro e uma caçamba neste domingo (21), no km 18 da BR- 415, em Ilhéus, no sul da Bahia. A caçamba e o carro bateral de frente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As duas pessoas que estavam no veículo pequeno foram socorridas com lesões graves e encaminhadas ao Hospital Costa do Cacau, também em Ilhéus. Uma delas não resistiu. O homem que morreu foi identificado como Landerson Pereira de Jesus, de 27 anos, segundo o G1.

O motorista da caçamba teve ferimentos leves. Após o chove, o veículo de carga invadiu uma área de vegetação no acostamento da rodovia.



O corpo de Bombeiros também participou do resgate.