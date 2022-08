Um homem morreu em um acidente na madrugada desta segunda-feira (29), no KM 912 da BR-101, na altura de Nova Viçosa, no sul baiano. Ele dirigia uma carreta que tombou.

O acidente aconteceu por volta das 4h, perto do povoado chamado Bela Vista. A Polícia Rodoviária Federal diz que a carreta estava carregada com adubo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar no resgate, pois o corpo do motorista, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens. A vítima não foi identificada.