Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Lobato

Um homem morreu após confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste domingo (4), no Lobato. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), equipes da Companhia de Patrulhamento Tático Movel (Patamo) do Batalhão de Choque receberam denúncias de homens armados na região.

Os suspeitos teriam sido localizados em flagrante. Quando os PMs chegaram a um terreno no Jardim Lobato, cercaram a casa e encontraram um homem apontado como traficante. Ao sair do imóvel, o suspeito percebeu que seria preso e reagiu atirando em direção aos policiais. Houve confronto e o suspeito acabou ferido.

Ainda segundo a SSP, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Com o homem, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, 54 porções de maconha e duas trouxas de cocaína.