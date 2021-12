Homem morre após moto colidir com bloco de concreto na Gal Costa

Das 7h da véspera do Natal, sexta-feira (24), até às 18h deste domingo (26) foram registrados 14 acidentes, com quatro feridos e duas mortes em Salvador. Os dados são da Superintendência de Trânsito (Transalvador). O caso mais recente com óbito aconteceu nesta madruga, quando uma moto se chocou com um bloco de concreto (gelo baiano) no Avenida Gal Costa.



O acidente aconteceu por volta de 1h, na Vila Nova de Pituaçu, próximo ao acesso à estação do metrô. A vítima é Erick Santos Castro, 21 anos. Ele estava na carona da moto. A Polícia Civil informou que a 11ª Delegacia (DT/ Tancredo Neves) vai investigar as circunstâncias da morte. O condutor ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde. A unidade expediu as guias periciais e de remoção. “Os laudos contribuirão para o esclarecimento das causas do acidente”, diz nota da PC.



O outro acidente com morte aconteceu por volta das 12h de sexta (24). De acordo com a Transalvador, um homem morreu atropelado na Rua Arthur Bernardes, no bairro de Sete de Abril.