Homem morre após ser atingido por bala perdida quando voltava de igreja

Um homem foi morto a tiros entre os bairros de Fazenda Grande do Retiro e São Caetano, na noite de terça-feira (23). Testemunhas contaram à polícia que Elon Lopes Conrado, 34 anos, voltava da igreja quando foi alvejado.

Segundo a Polícia Civil, os tiros teriam sido deflagrados por traficantes durante um tiroteio. Os disparos aconteceram na Rua Dom Luiz de Vasconcelos.

Crime aconteceu próximo à igreja que Elon frequentava

(Foto: Ana Albuquerque/CORREIO)

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia, e esteve no local da ação violenta juntamente com o DPT, que removeu o corpo para o IML. O caso será investigado pela 3ª Delegacia (DH/BTS).

Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 9ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo, e que também, segundo informações, havia um homem caído ao solo, após o tiroteio.

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

Os policiais fizeram buscas a fim de localizar os suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso.