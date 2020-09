Homem morre após ser baleado no IAPI

Um homem foi assassinado no bairro do IAPI, em Salvador, na madrugada deste domingo (20). A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi socorrida com vida para um posto de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por moradores que contaram ter ouvido disparos de arma de fogo na Rua Conde de Porto Alegre, por volta de meia-noite. Uma equipe da 37º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Liberdade) esteve no local e encontrou um homem ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. O homem foi levado para o 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassay, no Pau Miúdo, bairro vizinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O nome dele não foi divulgado, e a Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime.