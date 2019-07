Homem morre atropelado na Avenida Luís Eduardo Magalhães e motorista foge

Um homem morreu após ser atropelado na tarde desta terça-feira (23), na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. A vítima não foi identificada.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um carro atingiu a vítima e fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu no final da avenida, no sentido Paralela.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada por populares para prestar socorro ao homem, constatou o óbito no local. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde aguarda ser reconhecido por familiares.

Ainda de acordo com a Transalvador, o acidente causou congestionamento no local e gerou impactos na BR-324, Largo do Retiro e Avenida Barros Reis.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que ainda não tem informações sobre o condutor do carro.