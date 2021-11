Homem morre baleado em lan house no Bairro da Paz, em Salvador

Josemar Brito Dias, de 39 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11), ao ser atingido por disparos de arma de fogo, na Rua Nossa Senhora de Paz, no Bairro da Paz. De acordo com a Polícia Civil, Josemar saiu de casa após receber uma ligação, quando foi baleado. Conseguiu correr até uma lanhouse, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Samu foi acionado, mas só chegou a tempo de atestar a morte da vítima. A Polícia Militar também já o encontrou caído no chão e isolou a área para a realização de perícia.

Segundo a Polícia, a vítima havia voltado a morar no bairro há pouco tempo. Ele já foi preso em flagrante por tráfico de drogas e é suspeito de envolvimento com um grupo criminoso.

Não há informações sobre a autoria do crime.

No momento, equipes da 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico estão em campo, coletando informações que possam contribuir com a elucidação do crime.