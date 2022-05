Homem morre e criança é baleada em festa de aniversário em Tubarão, no Subúrbio

Um aniversário infantil terminou com a morte de um homem e uma criança de 11 anos baleada, na noite de sábado (28), em Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Vizinhos dizem que os disparos foram realizados pela Polícia Militar. De acordo com populares, Davi Paim celebrava o aniversário da filha. A criança baleada era convidada da aniversariante.

Testemunhas que estavam no local afirmam que, ao ouvir os disparos, as pessoas que estavam na frente do imóvel correram para dentro da casa. Os policiais teriam entrado na residência e atirado em Davi. A vítima teria sido colocada na viatura já sem vida, segundo relatos.

Questionada pelo CORREIO, a Polícia Civil não respondeu sobre a proximidade entre os fatos e nem sobre a participação de policiais nas ocorrências. Em relação à criança baleada, afirmou que o posto policial do Hospital do Subúrbio registrou a entrada da criança de 11 anos, ferida por disparo de arma de fogo. “Conforme informações iniciais, a vítima estava brincando na rua, quando houve uma troca de tiros e ela foi atingida. As circunstâncias do fato e a autoria serão apuradas pela 5ª DT / Periperi”, diz a PC.

Quanto ao homem morto, a assessoria da Polícia Civil também aponta para o registro feito pelo posto policial do Hospital de Saúde, segundo o qual foi registrada a entrada de um homem, sem identificação formal, atingido por disparos de arma de fogo, na localidade de Tubarão. “Ele foi socorrido por policiais militares, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Corregedoria da Polícia Militar”, destaca por meio de nota.