Homem morre e meia tonelada de maconha é apreendida em Araçás

Um homem morreu e meia tonelada de maconha foi apreendida durante uma operação da Polícia Militar no município de Araçás, no Nordeste do estado, nesta quarta-feira (1º). A ação começou com uma abordagem a carros suspeitos e terminou com um tiroteio. O morto seria um dos criminosos, mas ainda não foi identificado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o flagrante começou durante um patrulhamento. Dois veículos suspeitos foram avistados e abordados, na região de Araçás. Os policiais encontraram dentro dos automóveis, modelos Kombi e Toro, porções de maconha e os motoristas levaram os PMs até uma fazenda, onde havia mais maconha.

Em nota, a SSP informou que no local havia traficantes e que houve confronto entre os bandidos e os policiais. Um dos criminosos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Ele ainda não foi identificado. Uma pistola 9 mm, de uso restrito, foi encontrada com o suspeito.

No total, foi apreendido 500 kg de maconha. A soma inclui a quantidade que estava nos carros mais a que foi encontrada no imóvel. A ação foi realizada em conjunto pelas equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 4° BPM (Alagoinhas) e da Rondesp Leste, e contaram com apoio da Cipe Semiárido e da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pojuca).