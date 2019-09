Homem morre e outro é preso após ação da PM no Nordeste

Uma ação da Polícia Militar na noite desta terça-feira (24), na região do São Nolasco, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, terminou com um homem morto e outro preso. Um deles, ainda não identificado, tinha ferimentos causados por bala e morreu logo que deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde também foi socorrido Cleiton Oliveira dos Santos, 30 anos. A policia afirma que ambos estavam armados.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na unidade de saúde, militares da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) estavam em incursão na localidade quando se depararam com “um grupo de indivíduos portando arma de fogo que dispararam contra a guarnição”.

“No revide à injusta agressão, um dos elementos foi atingido e socorrido de imediato para este pronto socorro”, diz o documento. Sobre Cleiton, os policiais narraram que ele foi “reconhecido por fazer parte do grupo que disparou contra a guarnição”.

Baleado no braço direito, Cleiton segue custodiado no HGE. Conforme informações apuradas pelo CORREIO, ele tinha dois mandados de prisão em aberto por assalto à mão armada, além de entradas pelo mesmo crime.

A ocorrência acrescenta, ainda, que foram encontrados sob a posse do homem morto “certa quantidade de uma substância branca denominada cocaína, pedras de crack, erva denominada maconha e uma pistola oxidada calibre 9 mm”.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Atlântico (DH), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).