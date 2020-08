Homem morre e outro fica ferido após queda em poço em Teixeira de Freitas

Dois homens caíram em um poço de cerca de 30 metrs de profundida no Recanto do Lago, em Teixeira de Freitas, Extremo Sul do estado, na tarde da segunda-feira (24). Uma das vítimas foi resgatada com vida, mas o outro homem já estava sem sinais vitais quando foi retirado do poço por equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (18º GBM).

Os militares foram chamados até lá após a queda dos dois - não há detalhes das circunstâncias que levaram ao acidente. Eles usaram um tripé com um sistema de reduçaõ de força para conseguir facilitar a retirada das víttimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro aos dois, mas os profissioais já constataram no local a morte de um deles.