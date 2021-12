Homem morre em acidente em Lauro de Freitas

Um grave acidente deixou uma pessoa morta em Lauro de Freitas, no início da manhã desta quinta-feira (9). O acidente aconteceu na altura do bairro de Portão, próximo ao Big Bompreço.

O jardineiro e vendedor de polpas Adailton do Amparo, 45 anos, dirigia um Fiat Uno quando invadiu o canteiro central e bateu em uma placa de publicidade luminosa.

Ainda não há detalhes do que fez Adailton perder o controle do veículo. O carro, que estava na faixa no sentido Salvador, ficou parado no sentido contrário da pista. O corpo de Adailton foi encontrado do lado de fora do veículo.

Segundo policiais, Adailton estava sem cinto de segurança e trafegava em alta velocidade. Após a batida, o carro capotou. Um dos agentes da Settop informou que o homem apresentava duas perfurações nas costas, mas que não era possível afirmar que eram marcas de tiros. A polícia desconfia que ele pode ter se machucado quando o carro capotou com as ferragens do veículo.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) informou que foi acionada às 5h20 sobre o acidente. O corpo de Adailton e o carro já foram removidos do local, mas o trânsito continua lento, pois duas faixas estão interditadas para a realização da perícia.

"Estávamos há 152 dias sem óbitos em acidentes na via e estamos aumentando a fiscalização", declarou o superintendente de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), Smith Neto. "Parentes disseram que na madrugada ele consumiu alcoólica enquanto tratava uma galinha", completou.