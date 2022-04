Homem morre em confronto com a PM após agredir mulher e fugir com filho do casal

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, na noite de segunda-feira (25), após agredir a companheira e fugir com o filho do casal, um bebê de dois meses, em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.

Por volta das 20h30, policiais militares da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados após uma mulher ter sido agredida pelo companheiro com socos durante uma briga.

No local, a guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o atendimento médico à vítima.

Outra equipe policial acompanhou o agressor até a residência. O suspeito então passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. O acusado não resistiu aos ferimentos.

O bebê foi resgatado sem ferimentos e entregue à mãe. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Luís Eduardo Magalhães.