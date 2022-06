Homem morre em troca de tiros com a polícia em Ondina

Um homem foi morto após trocar tiros com a polícia, no bairro de Ondina. O caso aconteceu na noite desse sábado (18) na localidade conhecida como Brejo.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 12ª CIPM faziam rondas no bairro quando receberam informações de homens armados no Alto de Ondina. Ao chegarem ao local, os policiais trocaram tiros com os suspeitos.

Um homem foi ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não resistiu aos ferimentos, segundo a PM.

Ainda de acordo com a polícia, com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, uma réplica de arma de fogo, 126 pinos de cocaína, 39 recipientes e sacolas plásticas para acondicionamento e comercialização de drogas, duas pedras de crack, uma porção de maconha, um rádio HT, cinco balanças de precisão, dois rojões e uma máquina para cartões de crédito e débito.

Todo o material foi encaminhado para a Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.