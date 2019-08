Homem morre esfaqueado próximo a posto de combustíveis na Vasco da Gama

Um homem identificado como Vinicius Santos Soares, de 30 anos, foi socorrido por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE) por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira (9) após ter sido esfaqueado na região do pescoço, ombro e clavícula, próximo a um posto de combustíveis na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde. Vinícius havia sido encaminhado para o centro cirúrgico do HGE, em estado grave, mas morre. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo apuradas pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrências registrado no posto da Polícia Civil do HGE, Vinícius foi localizado agonizando em via pública. Com ele foi encontrada uma bolsa contendo carteira de identidade e de trabalho, cartão de transporte, celular e uma penca de chaves.

Um frentista, que preferiu não se identificar, informou que o posto trabalha 24h, mas o colega qie estava no plantão não presenciou o ocorrido.

"Os policiais vieram aqui de manhã, olharam o entorno do posto, fizeram algumas perguntas mas não falaram mais nada. O colega que estava trabalhando disse que não viu o que aconteceu e que nao tinha sido no posto. Ae aconteceu algo, foi na pista, perto da ladeira do hospital (HGE)", afirmou.

Em nota sobre o caso, a Polícia Militar informou que policiais da 12ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/Rio Vermelho) foram informados pelo Centro Integrado de Comunicação (CICOM) de que havia uma vítima de golpes de faca na região. Ainda segundo a PM, a equipe encontrou a vítima caída ao solo, próximo ao posto de gasolina, e foi prestado o socorro para a unidade de saúde.

A Polícia Civil afirmou que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), mas que a autoria e motivação ainda são desconhecidas.

Em menos de 24 horas esse é o segundo registro de ocorrências contra a vida perto de postos de combustíveis em Salvador. Nesta quinta-feira (08), por volta das 9h da manhã, um outro homem também foi esfaqueado dentro de uma loja de conveniência na Avenida Djalma Dutra, na Sete Portas.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier