Homem morto dentro de carro em Cajazeiras IV era passageiro de transporte por aplicativo

O homem morto dentro de um carro, no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador, era passageiro de veículo de transporte por aplicativo. O crime aconteceu por volta das 14h, desta terça-feira (26), na Via Regional, região da Rótula.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível o carro sendo cercado por criminosos. Um deles rouba os pertences de uma mulher e outro atira na vítima, que estava dentro do veículo. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

ver o homem no interior do veículo modelo Gol/Volkswagen, cercado por populares. A Polícia Civil não informou se a pessoa que conduzia o veículo foi identificada.

A 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) esteve no local e acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que encaminhou uma equipe para o local do crime, para fazer a remoção do corpo e realizar perícia.

Segundo o registro da Polícia Civil, o homem estava sem documentos e foi atingido por disparos de arma de fogo. A autoria e motivação serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Ninguém foi preso.