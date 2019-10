Homem morto pela PM em Conde é identificado; armas passam por perícia

Foto: Reprodução

Foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) o homem morto por policiais militares na cidade de Conde, Litoral Norte do estado. Antonio José Hipólito dos Santos era morador do povoado de Coqueira, no município de Jandaíra, vizinho ao local onde aconteceu o assassinato.

O corpo de Antonio José, que tinha distúrbios mentais, já foi liberado. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, já foram iniciadas as investigações do caso e as armas dos PMs envolvidos no caso serão periciadas.

Relembre o caso

Nesta segunda-feira (30) Antonio José foi morto por policiais militares na cidade de Conde. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que PMs atiram contra o homem, que estava armado com uma faca do tipo peixeira e ameaçava transeuntes nas proximidades da Praça Severino Viana.

Ao CORREIO, moradores contaram que o homem negro, que tinha problemas mentais e aparentava ter 40 anos de idade, seria um andarilho, que não morava na cidade, e foi abordado por policiais militares após fazer ameaças a diversas pessoas no Centro do município.

Outros vídeos mostram policiais e pessoas com trajes civis tentando uma negociação com a vítima, que carregava, além da faca, uma sacola branca.

Na gravação principal, a vítima é cercada pelos policiais em um campo aberto, sem oferecer perigo a nenhum civil, onde são registrados os tiros. Os primeiros disparos são feitos com arma não letal, mas a vítima corre desnorteada para cima dos PMs, e acaba sendo atingida por disparos de arma de fogo. Assista.

Versão da PM

Em nota, a assessoria da Polícia Militar afirma que na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 8h30, policiais militares da 51ª CIPM/Conde foram acionados por um morador que dizia que um homem portando uma arma branca, tipo peixeira, estava ameaçando moradores.

O mesmo homem que fez a denúncia afirmou que na sexta-feira (27) o agressor já havia invadido sua residência e tentou matar ele, sua esposa e ainda uma outra pessoa, conforme registrado em boletim de ocorrência.

Ao chegar no local, os policiais deram a ordem para que o indivíduo largasse a faca. Em seguida, o homem teria ido em direção a um dos PMs, ferindo-lhe com a arma branca. Ainda segundo a corporação, antes dos disparos, os policiais tentaram imobilizá-lo com meios não letais, como o gás espargidor e bala de borracha. Ainda assim, de acordo com a polícia, o homem continuou agressivo, o que motivou os tiros.

Ainda de acordo com o comunicado, o caso será apurado pela Corregedoria da instituição. Os vídeos sobre o ocorrido serão anexados ao Inquérito Policial Militar (IPM). A ocorrência foi registrada na delegacia territorial do município do Conde.