Homem mostra pênis para atendente em padaria de Teresina

Uma mulher, que trabalha como atendente em uma padaria de Teresina, Piauí, foi vítima de importunação sexual por um homem que já é cliente do estabelecimento há algum tempo. O caso aconteceu na última quinta-feira (20).

A vítima informou ao G1 que não tinha percebido a situação porque o homem já era cliente da padaria. No final do expediente, ele chegou ao caixa para fazer o pagamento dos produtos e acabou colocando o pênis para fora, mas a atendente não tinha percebido porque estava focada em outras coisas do trabalho.

"Nas câmeras aparece [ele com o pênis de fora], só que eu lá no caixa não estava vendo, aí na hora que veio um cliente ele colocou a bolsa no meio e despistou”, disse. Ainda no relato, a vítima informou que o suspeito só saiu do estabelecimento quando outros clientes perceberam a situação.

A padaria compreendeu o medo da atendente em sofrer retaliação do homem e a liberou. “Eu nem fui trabalhar hoje com medo, né? Dele ir atrás de mim e fazer alguma coisa. Porque eu tenho as minhas filhas, e eu tenho a minha família. Eu não fui trabalhar e nem sei como que eu vou fazer amanhã", disse.

A mulher realizou um boletim de ocorrência no 5° Distrito Policial. O delegado do caso, Paulo Gregório, comentou que todas as medidas serão tomadas para ocorrer uma investigação se houve "ato obsceno ou importunação sexual, se era um ato direcionado para a vítima ou se era direcionado para o coletivo".