Homem 'pega fogo' após tomar choque em poste, se solta de rede e sobrevive

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o funcionário de uma empresa de internet recebe uma descarga elétrica enquanto fazia um serviço de manutenção na rede na cidade de Bauru, em São Paulo.

Apesar das roupas do homem terem pegado fogo, o rapaz sobreviveu e foi encaminhado a um hospital da cidade. O acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (9).

O homem ficou desacordado após o choque. Ele chegou a descer a escada com as costas em chamas e se desvencilhou dos fios. As informações são do Uol.

O trabalhador não usava itens de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou luvas isolantes. Ele foi sacudido por moradores, que apagaram o fogo. Segundo apurou o programa Balanço Geral, da TV Record, ele está internado na UTI da ala de queimados do Hospital Estadual da cidade.