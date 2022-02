Homem pobre de 60 anos é descoberto por agência de publicidade e vira fenômeno

Mammikka, de 60 anos, passou a vida inteira pobre, vivendo de bicos nas ruas da Índia. Mas sua vida mudou da água pro vinho quando ele foi descoberto por uma agência de publicidade. Bastou um banho de loja e um tapa no visual para o indiano se transformar em sensação na internet.

Agora modelo, Mammikka está fazendo ensaios para campanha de vestuário masculino. As roupas surradas deram lugar a blazers elegantes e equipamentos modernos, como um iPad.

Mammikka faz diversos "bicos", ganhando diárias por eles. No entanto, ele não está deslumbrado com a nova carreira e pretende seguir seus trabalhos braçais de antes no tempo livre, contou em entrevista ao "Indian Express".

Nas redes, muitos disseram que, além da carreira de modelo, Mammikka poderia tentar se lançar como ator.

"Depois de assistir ao vídeo, pessoas de lugares distantes, incluindo países estrangeiros, me contataram e me parabenizaram. O clipe se tornou viral além das minhas expectativas", disse Shareek Vayalil, fotógrafo que fez o primeiro ensaio do indiano catapultado ao estrelato.