Homem preso com dinamites pode ter relação com quadrilha que explodiu agências

Um homem foi preso com ao menos 23 bananas de dinamite que seriam usadas em roubos a bancos Santander e Caixa Econômica em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi encontrado com porções de maconha em Coroado, no bairro de São Marcos, e indicou aos policiais um local onde armazenava drogas e explosivos.

Na Rua São Lorenço, policiais da 47ª CIPM avistaram "um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem".

Informações preliminares apontam que o local onde o material foi encontrado era usado pela quadrilha que explodiu duas agências bancárias, uma no começo deste mês e outra na terça-feira (20).

Em uma das ações, que aconteceu no bairro do Cabula, os suspeitos bloquearam a Rua Silveira Martins para impedir a passagem de carros. Um buraco foi feito em um muro do banco, deixando à mostra parte de equipamentos da unidade. No segundo assalto à agência, os suspeitos explodiram a agência no bairro do Retiro.

(SSP/Alberto Maraux)

Nesse segundo caso, o modo de agir dos suspeitos foi parecido. Eles também bloquearam a pista, mas dessa vez usaram miguelitos, um tipo de armadilha de metal usada para furar pneus de carros. Moradores ouviram barulhos e estampidos por volta das 3h vindos da agência, que fica na Rua Melo Morais Filho. No local, a polícia recolheu cápsulas de armas de alto calibre.

Nesta quinta, além das 23 bananas de dinamite, a polícia também apreendeu 22 kg de maconha, porções da erva já embaladas para venda, um carregador para metralhadora, três balanças, onze celulares e embalagens plásticas.

O suspeito e o material foram levados para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).