Homem que atirou em namorada grávida tem prisão convertida em preventiva

O homem preso na última quarta-feira (2) por atirar na namorada grávida, em Itapuã, passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (4) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Rafael Lopes Pepe, de 34 anos, ficará custodiado em uma unidade policial de Salvador aguardando vaga no sistema prisional.

A vítima, Ivana Alves Oliveira, de 39 anos, estava grávida de quatro meses e perdeu o bebê depois de ter sido alvejada na região da barriga. Sua irmã, Indiana Alves, 30, afirmou que Ivana segue internada na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, e que seu quadro de saúde é estável. “Os médicos estavam aguardando para saber como iriam retirar o feto, eles não querem abrir ela novamente, querem que o feto saia naturalmente, porque ela está muito debilitada”, explicou.

A irmã da vítima disse que ela já está consciente, soube que perdeu o bebê e ficou muito abalada. “Ela estava muito feliz com a gravidez, ficou ansiosa pra contar pra gente. A gente percebia que os dois estavam contentes com a chegada da criança”, acrescentou Indiana.

A dona de casa conversou com Ivana no hospital para ouvir sua versão dos fatos. Segundo Indiana, a irmã tentou fugir enquanto Rafael pegava a arma para atirar na mãe.

Quando ele viu que ela estava saindo, ele mandou ela voltar, mas ela continuou tentando sair e ele atirou. Ela abriu o portão com a mão ensanguentada e disse ‘olha o que você fez, você matou nosso filho’. Então, não foi acidental, ele mirou e atirou

Indiana ainda afirmou que Rafael costumava exibir a arma entre os familiares: “Em um jantar de família, ninguém sabia que ele estava armado, daí ele levantou da mesa e levantou a camisa e tirou a arma”. Segundo ela, o suspeito nunca demonstrou agressividade, mas sempre foi muito fechado.

Quando minha irmã foi morar com ele, ela se afastou de todos os familiares e amigos. Ela tirava muita foto, gostava de sair, era muito alegre, sempre saia com a gente, mas depois dele ela parou de fazer isso tudo, se distanciou de todo mundo. A gente achava estranho

De acordo com a polícia, foram apreendidos com Rafael uma pistola calibre 9 mm, 44 munições intactas e três carregadores.

Entenda o caso

A vítima foi alvejada após impedir o assassinato de Eliene Valente, que era ameaçada de morte pelo próprio filho, Rafael Lopes Pepe, de 34 anos.

Após ser baleada, a vítima foi socorrida por populares ao Hospital Roberto Santos, no Cabula. Segundo informações da Polícia Militar, o homem também tentou matar a própria mãe e fugiu do local do crime em seguida.

A empresária Eliene Valente, mãe de Rafael, conta que a situação começou durante uma briga com o filho. Ela lhe deu um tapa, após ter sido esmurrada, e correu para se trancar no banheiro, temendo pela sua vida. "Ele gritava: 'Vou arrombar essa porta e cravar uma bala em você nesse banheiro'", contou Eliene.

