Homem que devia R$ 14 mil de pensão alimentícia é preso no interior da Bahia

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Araci, no nordeste baiano, cumpriram, na terça-feira (23), um mandado de prisão de um homem que devia R$ 14 mil de pensão alimentícia.



A ordem havia sido expedida pela 10ª Vara de Família. Depois do cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado para a sede do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Serrinha, onde aguarda ser recambiado para o sistema prisional.



Como explicou o titular da DT/Araci, delegado Hidelbrando Alves da Silva, foi determinada prisão de 60 dias. “Após esse prazo o homem pode permanecer sendo monitorado por tornozeleira eletrônica”, explicou.