Homem que ejaculou em passageira é solto e vítima lamenta: ‘medo constante’

Vítima em entrevista à TV Bahia: 'Vou conviver com esse medo constante' (Foto: Reprodução)

A passageira de um ônibus que sofreu importunação sexual dentro do coletivo quando passava pela Avenida San Martin, na última sexta-feira (24), lamentou a soltura do agressor, que chegou a ejacular em sua roupa. Ela relembrou os momentos de pânico que viveu em entrevista à repórter Andrea Silva, da TV Bahia, nesta segunda (27).

Sem se identificar, a jovem contou que está traumatizada e com receio de pegar ônibus cheios novamente. “Vou conviver com esse medo constante. Ao pegar ônibus, toda vez que eu saio do trabalho, ou lembrar o que aconteceu e que ele tá solto, podendo fazer outra vítima até pior", afirmou ela, ao saber que após passar por audiência de custódia, Milton Ferreira dos Santos, 49 anos, foi liberado após pagar fiança e passará a responder ao processo por importunação sexual em liberdade.

“Para mim, não está sendo feita a justiça. Uma pessoa que pratica um ato desse e é liberada. Eu me sinto muito insegura em pegar o ônibus outra vez e encontrar ele. É terrível", comentou a vítima.

O caso ocorreu em um coletivo que fazia a linha Paripe x Rodoviária. A vítima afirma que o agressor não ficou intimidado de cometer o crime mesmo com veículo lotado.

“Eu estava em pé, não tinha lugar para sentar porque o ônibus estava muito cheio. Eu senti algo encostando em mim e eu virei para ver o que realmente estava acontecendo. Foi quando eu vi o que tinha acontecido. Na hora eu chamei atenção dele, perguntei o que ele tinha feito. Não vi motivo para ele fazer esse ato", comentou ela.

Diante da situação, outros passageiros resolveram ajudar. “Quando eu chamei atenção dele, os passageiros me ajudaram. Eu passei a mão na minha roupa e senti que estava suja. O pessoal começou a ligar para a polícia e pegar ele para linchar, mas eu preferi entregar ele à polícia”, complementou.

Detido por guardas

O agressor acabou detido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que saíam da sede do órgão, também na San Martin. Vítima e agressor foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, na Avenida ACM, onde prestaram depoimento.

Segundo o delegado Roberto César Nunes, coordenador adjunto da Central de Flagrantes, o acusado alegou que “já é viúvo há algum tempo” e que “o ônibus estava cheio e que ele se encostou nas costas da vítima e quando ele percebeu ele já tinha ejaculado”. “Isso caracteriza um crime de importunação sexual com pena de reclusão de até 5 anos”, complementou o delegado, também em entrevista à TV Bahia.

Volta à rotina

No retorno à rotina diária de pegar ônibus em Salvador, a vítima de tentativa de estupro contou que está longe de se recuperar do trauma.

“Está sendo muito difícil. Nunca imaginei que acontecesse isso comigo. Todo mundo que se encostava perto de mim eu me assustava, achava que era ele. Muito tenso. O que eu passei, não desejo a ninguém. É muito constrangedor. Foi terrível”, conclui.