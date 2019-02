Homem que espancou paisagista tem registro de agressão contra o irmão

A Polícia Civil descobriu que Vinicius Batista Serra, 27 anos, acusado de ter espancado a paisagista Elaine Perez Caparroz, 55 anos, no apartamento dela, na Barra da Tijuca, no último fim de semana por 4 horas, tem um registro de agressão contra o próprio irmão, que é deficiente físico. O registro foi feito pelo próprio pai do agressor, no dia 8 de fevereiro de 2016.

O pai contou à polícia que naquela madrugada, por volta das 2h30, acordou com gritos vindos do quarto dos filhos. Ao abrir a porta, encontrou Vinicius desferindo golpes de jiu-jitsu contra o irmão. Ao tentar apartar, o pai também foi agredido com um soco no rosto, desferido por Vinicius. Ontem à tarde, a Justiça decretou a prisão preventiva dele.

O motivo da agressão, contado pelo pai na polícia, foi o sumiço de R$ 1,2 mil que teriam desaparecido do quarto e o agressor acusou o irmão. O dinheiro estava numa caixa que a mãe tinha retirado do quarto e que depois apareceu. O caso não prosseguiu, porque o pai, tempos depois, retirou a queixa contra o filho na Justiça.

Desabafo

A campeã de jiu-jitsu Kyra Gracie se manifestou nas redes sociais contra a agressão sofrida pela ex-cunhada Elaine, mãe de seu sobrinho, Rayron Gracie, lutador de artes marciais mista (MMA) que mora nos Estados Unidos e que está vindo para o Brasil para acompanhar a mãe. Elaine foi casada com Ryan Gracie, já falecido, tio de Kyra. O agressor Vinicius Batista Serra, 27 anos, foi preso quando tentava deixar o condomínio da vítima, na Barra da Tijuca. Ele estava com a camisa manchada de sangue.

Kyra desabafou sobre os golpes desferidos contra Elaine. O espancamento durou cerca de 4 horas e só terminou quando um vizinho ligou para o zelador, narrando que a moradora estava gritando por socorro e ele tomasse uma providência. “Com uma dor no coração venho falar com vocês sobre esse episódio de tentativa de homicídio. A gente nunca acha que pode chegar tão perto de nós. É uma sensação horrível, de aperto no peito, mãos atadas”, escreveu a lutadora.

Vinicius Batista Serra é estudante de Direito, mora no Leme, bairro da zona sul carioca. É faixa roxa de jiu-jitsu. “Ele agrediu brutalmente a mãe do meu sobrinho de maneira premeditada e tentou o feminicídio. Um monstro! Que a justiça seja feita e a pena para esse crime tão grotesco seja dura! A sociedade e a justiça não podem mais permitir que psicopatas como esse permaneçam impunes e em convívio com a sociedade”, acresecntou Kyra.

Internação

O gerente de Comunicação e Marketing da Casa de Portugal, Luciano Fuzer, onde Elaine está internada, disse que a vítima deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi para um quarto. “Ela está com o rosto ainda muito inchado. Está falando e reagindo bem. É muito forte. No momento não há indicação cirúrgica. Mais para frente ela será submetida a uma cirurgia reparadora, no campo da estética”.

Elaine sofreu fratura do nariz, nos ossos perto dos olhos e levou quase 40 pontos dentro da boca, além de ter perdido um dente da frente. A tomografia na qual foi submetida não apontou danos neurológicos.

Primeiro encontro

A empresária contou ao irmão, Rogério Perez Caparroz, que conheceu Vinícius em uma rede social e vinha conversando com ele há oito meses. No último sábado (16), resolveram se encontrar pela primeira vez. Como foi ficando tarde, Vinícius pediu para dormir no apartamento da empresária.

De madrugada, Elaine acordou sendo agredida violentamente e a sessão de tortura durou cerca de 4 horas, ainda segundo o relato dado pelo irmão da vítima. À polícia, o agressor disse que tomou vinho e acordou de madrugada em surto. O caso está sendo investigado.