Homem que matou mulher no Acupe tinha 'namoro imaginário' com a vítima, diz delegada

Um namoro de fantasia que resultou numa tragédia real. O homem de prenome Jackson, de 59 anos, tinha um namoro imaginário com a pedagoga Nazaré Barros Lago, de 48 anos. O ciúme provocado por uma relação que não existia foi o motivo dele ter esfaqueado e matado a mulher dentro do apartamento dela, no Acupe de Brotas.

Segundo a delegada Pilly Dantas, responsável por investigar o feminicídio, conta que essa não foi a primeira vez que ele teve um relacionamento imaginário com moradoras do prédio onde ele trabalhava.

"Durante a investigação, familiares relataram casos passados onde ele criou um relacionamento imaginário com algumas vizinhas que costumavam tratá-lo bem, e ele confundia esse tipo de sentimento", conta a investigadora.

No entanto, nos casos passados, não houve violência, apenas alguns problemas com os maridos reais das mulheres, pois muitas eram casadas.

A escalada violenta desse caso começou dias antes do feminicídio, quando ele agrediu um sobrinho após vê-lo conversando com Nazaré. Durante as agressões, Jackson dizia repetidamente que "não aceitava esse tipo de comportamento", sem especificar o motivo.

Ainda segundo Pilly, o ponto de inflexão que pode ter gatilhado esse comportamento agressivo foi o álcool. Jackson fora alcoólatra em um passado distante e chegou a ficar 10 anos sem beber. No entanto, nos últimos meses, ele voltou a consumir bebidas.

"A vítima (Nazaré) relatou a pessoas próximas que ele estava mais agressivo nos últimos 15 dias. Ele tinha modificado um pouco o comportamento, a ponto dela pedir a devolução da cópia da chave que ele tinha. Ele nunca teria se declarado romanticamente para ela, mas ele estaria com um comportamento mais ríspido. Não era o comportamento cortês habitual dele", diz a delegada.

Jackson tinha a cópia da chave, pois era encarregado de alimentar os dois cachorros da vítima. Foi com essa chave que ele conseguiu acessar o apartamento de Nazaré e cometer o assassinato.

Busca por Jackson

O suspeito está foragido. Nos últimos dias ele foi visto bebendo em bares da região e até solicitando um táxi para fazer compras no mercado. "Ele está desafiando as forças policiais", pontua a delegada.

Jackson deve ser indiciado por homicídio com qualificação em feminicídio. Outros agravantes podem ser incluídos na denúncia, como o fato da vítima não ter possibilidade de defesa, visto que ela estava de costas quando foi morta.

O crime aconteceu na noite de domingo (18). A vítima foi enterrada na terça-feira (20).