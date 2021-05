Homem que matou namorado da ex em São Paulo é preso em Arembepe

Com mandado de prisão por homicídio expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, um homem foi preso por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) numa fazenda em Arembepe, localidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desse domingo (23).

As equipes da especializada estavam em diligências para apurar roubos ocorridos em estabelecimentos nas imediações da Estrada do Coco, quando realizaram a prisão. O homem estava morando com a família, no município do litoral baiano, desde que fugiu da cidade de Embu das Artes, onde o crime ocorreu em abril de 2020.

De acordo com as informações apuradas, ele é suspeito de desferir golpes de faca, contra uma ex-namorada e o companheiro dela, que não resistiu. Com o cumprimento da ordem judicial na Bahia, o homem está à disposição do Poder Judiciário e deve ser recambiado para São Paulo. As informações são da SSP-BA.