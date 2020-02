Homem que morreu afogado na Festa de Iemanjá era turista de São Paulo

Após quatro dias, o corpo do homem que morreu afogado na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, durante a Festa de Iemanjá, foi identificado nesta quinta-feira (6). Luiz Fernando Felício, de 42 anos, era professor e escritor na cidade de São Paulo. Ele e mais dois amigos estavam em viagem a Salvador desde a sexta-feira (31). Eles vieram participar dos festejos do dia 2 de fevereiro.

Ao CORREIO, o jornalista e amigo da família, Zacarias Pagnanelli, responsável pela identificação e liberação do corpo do homem no Instituto Medico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), informou que Luiz Fernando trabalhava como professor na capital paulista. Segundo ele, o amigo havia chegado em Salvador na companhia de dois outros colegas. No entanto, no momento do afogamento, ele estava sozinho na praia.

Foto: Reprodução

"Ele veio passear em Salvador com dois amigos. Era professor, dava aula para crianças em São Paulo. Ele foi sozinho para a festa quando se afogou. A família estava desesperada e não sabia como resolver. Eu estava em São Paulo e eles me ligaram para vir resolver isso, por eu já ter mais experiências com cosias", explicou.

Ainda segundo Zacarias, a família do rapaz havia notado que ele tinha parado de manter contato por telefone, desconfiaram do sumiço e começaram a fazer buscas na internet relacionadas a ocorrências na festa.

"Ele chegou na sexta-feira e iria ficar até o domingo. Um dos amigos já tinha ido embora no sábado. Os familiares notaram que ele tinha parado de manter contato, me informaram e eu pedi que aguardassem as 48 horas para tomássemos alguma providÊncia, pois como ele estava numa festa, poderia ter bebido demais. Ele costumava viajar muito, era uma pessoa bastante divertida. Depois, a família começou a pesquisar na internet e viram o caso de alguém afogado sem identificação nessa praia que ele morreu. Conheceram ele por uma foto que mostrava uma tatuagem na perna que ele tinha", completou.

Luiz Fernando era natural da cidade de Bebedouro, vizinha a Ribeirão Preto, no interior paulista, para onde o corpo será levado após liberação do IML. O turista não tinha filhos. Ele deixa a esposa viúva. O enterro está marcado para a tarde de sexta-feira (7), no município onde nasceu.

Relembre o caso

Um homem, de identidade ainda não divulgada, aparentando 35 anos, morreu após se afogar no mar do Rio Vermelho na tarde deste domingo (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizados procedimentos para socorrer a vítima durante cerca de uma hora, mas o homem não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local para a remoção do corpo. Muitos curiosos se aglomeraram na praia, para acompanhar a situação. Cerca de 15 bombeiros trabalharam na ocorrência, além de homens da Salvamar.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier