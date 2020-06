Homem que roubou carro do coronel Sturaro é preso

Um homem suspeito de roubar o carro do coronel da Polícia Militar Humberto Sturaro foi preso na tarde desta quarta-feira (17). O crime contra o comandante de Operações Policiais Militares (COPPM) aconteceu na última quinta (11), em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando do Policiamento Especializado da PM, que teve início após informações de análise criminal e ações de inteligência das forças de segurança pública.

As buscas foram feitas na BR-324 e, quando os policiais chegaram ao KM 534 da via, na altura de São Sebastião do Passé, localizaram um Hyundai/ Creta, que foi roubado em Salvador no mês de março.

Durante a abordagem, o motorista confessou ter participado do roubo do carro do coronel Sturaro. Além do veículo, foram roubados todos os pertences do policial.

O preso será apresentado à Delegacia de Polícia Civil para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Relembre o caso

O carro do coronel da Polícia Militar Humberto Sturaro foi roubado nesta quinta. Ele não ficou ferido na ação criminosa. Depois do roubo, policiais do 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (52º CIPM) foram acionados, segundo nota da corporação.

Enquanto os PMs faziam rondas em busca dos suspeitos e do carro, receberam informação de que o veículo tinha sido achado abandonado em um condomínio em Jauá, no Litoral Norte. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Civil.

O CORREIO teve acesso a um vídeo de câmeras de segurança em Villas do Atlântico que, às 7h23 da manhã desta quinta (11), mostra o roubo de um carro da marca BMW de modelo X5. Segundo a Polícia Militar, esse é o modelo do veículo particular do coronel Sturaro.

O vídeo tem pouco mais de dois minutos: primeiro o veículo chega e um homem de sunga branca sai de dentro do carro. Ele encontra uma outra pessoa, que utilizava uma mochila vermelha e os dois seguem em direção à orla.

Um pouco depois, surge no vídeo um terceiro personagem, que corre em direção ao local onde as duas primeiras pessoas caminhavam.

Eis que um quarto homem aparece e encosta na porta do motorista do BMW, aguardando que o suposto assaltante retornasse após a ação. Dentro do carro, a dupla de bandidos sai em alta velocidade.

Questionada sobre se o ação registrada é do roubo contra o coronel Sturaro, a Polícia Civil se limitou a dizer que não tem o vídeo.