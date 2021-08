Homem que roubou condomínio de luxo na Estrada do Coco é preso 15 anos após o crime

A polícia prendeu nesta quarta-feira (4) um criminoso que invadiu uma casa em um condomínio de luxo na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em 2006 e, na época, ele roubou objetos de valor do local.

De acordo a delegada Maria Danielle Monteiro, titular da unidade do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), foi feita a prisão preventiva do criminoso. “Ele possui uma sentença condenatória, sobre este crime, ocorrido em 2006. Comunicamos a prisão à vara crime competente e o criminoso está à disposição do Poder Judiciário”, comentou.

O homem foi preso na região de Areias, em Jauá, por policiais do Setor de Investigação (SI), da 26ª Delegacia Territorial (DT), de Vila de Abrantes.