Homem que se passava por policial civil é preso na Barra

Um homem foi preso, na noite deste domingo (23), na Barra, ao ser flagrado passando-se por policial civil. O suspeito foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar para a Central de Flagrantes, instalada nas imediações do Vitória Center, e autuado por estelionato.

Um grupo de foliões acionou a polícia depois que o suspeito passou a ameaçá-los com uma arma em punho. Com ele, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma camisa com as inscrições Polícia Civil, distintivos falsificados, algemas, spray de pimenta e um coldre para pistola.

Todo material apreendido deverá passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O falsário foi encaminhado para audiência de custódia.