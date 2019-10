Homem que tentou roubar carro-forte em Águas Claras é preso um ano depois

Pouco mais de um ano após a tentativa frustrada de uma quadrilha de roubar um carro-forte que abastecia uma casa lotérica no bairro de Águas Claras, um dos envolvidos teve o mandado de prisão preventiva cumprido na tarde de quarta-feira (9).

Jonatas Jesus dos Santos, de 20 anos, foi preso dentro da casa onde mora, no mesmo bairro onde houve a tentativa de roubo. O crime aconteceu em setembro do ano passado.

À época, a tentativa de roubar o carro-forte terminou com a morte de um dos criminosos do grupo, durante troca de tiros com os seguranças da empresa, e outras quatro pessoas que estavam na lotérica baleadas.

Jonatas foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira (10), no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), na sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade.

Jonatan foi preso dentro de casa, em Águas Claras

(Foto: Ascom/Polícia Civil)

De acordo com a delegada titular, Maria Selma, o suspeito estava disfarçado de cliente na fila da lotérica, comendo bolo, quando anunciou o assalto. Ele sacou a arma e disparou contra os seguranças que faziam a transferência do dinheiro do carro-forte para a unidade.

“Ele teve a prisão preventiva decretada ontem (quarta-feira, 9), mas nós já havíamos pego ele na semana anterior, após ele dar entrada numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele foi baleado e teve a prisão temporária decretada. Mas, naquele dia, não conseguimos mudar para preventiva e tivemos que liberá-lo. Ele confessou tudo. É uma pessoa extremamente perigosa, possui várias passagens pela polícia por roubo, assaltos a carro-forte e a veículos. Não temos informação se ele tem relação com o tráfico de drogas ainda”, explicou.

No flagra

Mancando de uma perna e caminhando com apoio de uma uma muleta, por conta do tiro que levou na semana anterior, Jonatas foi preso em casa. Ele explicou que o tiro que levou não foi em outra tentativa de roubo, mas por ter se envolvido com uma mulher casada e ter sido pego em flagrante.

À polícia, ele também confessou ter sido o autor do disparo que acertou um dos seguranças da empresa de valores, mas negou ter participação em outros crimes.

“Mexi com mulher dos outros e deu nisso. Me pegaram no flagra. Eu não tenho participação em nenhum outro roubo, só esse de Águas Claras mesmo”, confessou.

Durante a ação dos criminosos na casa lotérica, quatro homens estavam envolvidos. Um deles morreu durante a troca de tiros, outro conseguiu fugir e um terceiro, identificado como Bico, foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Ainda segundo a delegada, por enquanto está confirmado que Jonatas será autuado por roubo qualificado, roubo a carro-forte e formação de quadrilha. Ele pode ser enquadrado em outros delitos, a depender do rumo das investigações.

Jonatas também é investigado pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) por participações em outros delitos. Ele será encaminhado para o sistema penitenciário.

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro