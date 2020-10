Homem que tocou fogo na companheira grávida durante sexo diz que foi acidente

Suspeito de ter tocado fogo na companheira grávida de 4 meses, um homem de 27 anos disse à polícia de Porto Feliz, no interior de São Paulo, que jogou o líquido inflamável no tórax da vítima durante o ato sexual. Segundo o G1, a mulher de 32 anos foi levada ao hospital com 90% do corpo queimado e está internada em estado gravíssimo.

O caso ocorreu na casa da vítima, na noite do dia 9 de outubro, por volta das 23h. O homem relatou que comprou velas aromáticas em um sex shop para usar com a vítima durante o sexo.

O rapaz disse em depoimento que ele jogou o líquido inflamável que estava na garrafa porque pensou que era água. O líquido espirrou nas velas, o que teria causado o incêndio.

Ainda segundo o registro policial, ele afirmou que a companheira tinha o costume de guardar essência para fazer perfume em uma garrafa de água, mas ele não teria sido avisado.

Quando o fogo começou a se espalhar pelo corpo, o rapaz alegou que tentou apagar com uma cortina. Depois, saiu na rua para pedir ajuda aos vizinhos porque estava sem celular para chamar o resgate.

A vítima foi levada para a Santa Casa, onde afirmou aos médicos que o marido havia jogado álcool e colocado fogo em seu corpo. Ela também teria dito que era ameaçada pelo suspeito.

A irmã da vítima também informou à polícia que achava que o casal estava separado e que, no hospital, o homem tentou entrar para ver a companheira, mas foi impedido pelo segurança após ela relatar as ameaças.