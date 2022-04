Homem recebe pix de R$ 275 mil por engano e devolve o dinheiro

Um pix inesperado de R$ 275,3 mil caiu na conta do consultor de vendas Daniel Franco de Oliveira na última sexta-feira (1º). Apesar de achar que se tratava de uma brincadeira do 'dia da mentira', a bolada era bem real.

O caso aconteceu no município de Sinop, a 504 km de Cuiabá (MT). Daniel ganha R$ 1,5 mil de salário trabalhando em uma academia. "Eu recebi uma notificação do banco no dia 1° de abril de um PIX com o valor muito alto", disse à TV Centro América.

Surpreso com o valor de R$ 275,3 mil na conta, o vendedor contou primeiro para a chefe sobre o ocorrido. "Eu fiquei muito nervoso e chamei a minha chefe. Primeiro eu tentei me conter e pensei que talvez não possa ser de verdade, talvez possa ser do banco", disse.

Depois de olhar no app de onde partiu o dinheiro, Daniel descobriu que a transferência foi de uma corretora de grãos, que também fica em Sinop.

O erro só foi percebido pela empresa, depois que a pessoa que deveria receber o pagamento avisou que a transferência estava errada. "Quando enviamos o comprovante para o fornecedor ele nos disse que estava errado o nome na transferência", comentou Igor Eduardo Marques, supervisor comercial da corretora de grãos.

Daniel registrou boletim de ocorrências e procurou o dono do dinheiro para fazer a devolução, que aconteceu nesta semana. Em gratidão, a empresa recompensou Daniel com R$ 3 mil, o dobro de seu salário. "Não consigo imaginar usando um dinheiro que não é meu", disse o consultor de vendas.