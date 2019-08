Homem salva menino de 6 anos que estava pendurado na janela de prédio; assista

Um homem teve seu dia de herói ao arriscar a própria vida para salvar um garoto que estava pendurado na janela do quinto andar de um prédio em Grozny, Rússia. Um vídeo mostra o momento em que Aslan Dinaev surge na janela ao lado e consegue puxar o menino, de apenas 6 anos, para dentro de casa. Veja:

De acordo com o site de notícias RT News, o menino teria ficado preso dentro do banheiro e procurou por uma saída. Ele, então, decidiu sair pela janela e conseguiu se apoiar em canos que estavam logo abaixo. Vizinhos viram o garoto e gritaram por ajuda.

Aslan estava no edifício a trabalho quando escutou o pedido de ajuda e foi até o local. Segundo ele, toda a ação levou menos de 5 minutos. “Uns dois ou três, não pensei em olhar no relógio”, disse ao site. “Não falei com ele, não queria causar distração. Puxei antes que ele visse que estava lá. O plano era pegá-lo o mais rápido”, explicou Aslan. O menino não precisou ser levado para o hospital.