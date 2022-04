Homem se apresenta à polícia após esfaquear PM durante briga em Arembepe

Uma homem se apresentou, na manhã de sexta-feira (8), na sede da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Vila de Abrantes, informando ter esfaqueado um policial militar.

De acordo com a PM, o homem confessou ter entrado em luta corporal e ter ferido o policial com uma arma branca, dentro de uma casa no distrito de Arembepe, no município Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O suspeito ainda entregou uma arma de fogo modelo Glock, pertencente à corporação. A PM não informou a motivação da briga.

A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, encaminhada para uma unidade médica, onde passou por cirurgia e passa bem. O homem que se entregou foi apresentada junto com a arma na Delegacia Territorial de Camaçari.

Segundo a Polícia Civil, uma ocorrência de lesão corporal foi registrada na na 26ª Delegacia Territorial (DT/Abrantes). O suspeito foi interrogado e liberado em seguida. A PC também já expediu as guias periciais e investiga o caso.