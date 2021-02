Homem simula próprio sequestro para faltar trabalho nos EUA

Fingir que está doente ou inventar a morte de algum parente distante não pareceram desculpas boas o suficiente para um morador do Arizona, nos Estados Unidos, faltar o trabalho. Pensando em algo mais elaborado, ele forjou o próprio sequestro para escapar do labor.

Brandon Soules, de 19 anos, foi encontrado com as mãos amarradas nas costas com um cinto e uma bandana na boca perto de uma torre de água no início deste mês, em Coolidge, informou reportagem do "NY Post". Em sua história, os supostos sequestradores tinham mencionado uma "grande quantidade de dinheiro que o pai do rapaz tinha escondido fora da cidade".

O americano disse a investigadores que dois homens mascarados o sequestraram, bateram na sua cabeça e o deixaram inconsciente. Brandon alegou ter sido deixado no local onde foi encontrado pelos agentes.

Tudo ia bem até a investigação analisar as câmeras de segurança e não encontrar qualquer evidência de sequestro. Encurralado, o jovem confessou ter inventado a história para tirar uma folga.

Brandon foi preso no dia 17 de fevereiro acusado de falsa comunicação de crime. Por causa do episódio, ele também foi demitido da loja de pneus na qual trabalhava, disse afiliada da rede ABC.