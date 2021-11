Um homem sofreu uma descarga elétrica, na Ladeira do Paiva, no bairro da Caixa D'Água, na manhã desta quarta-feira (3). A fiação caiu na via e, por conta disso, o acesso à ladeira está interditado, segundo informações da TV Bahia.

O atendimento ao homem só pode ser realizado após o desligamento da rede de energia elétrica. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Equipes da Coelba e do Corpo de Bombeiros estão no local.