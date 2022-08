Homem sofre fratura no pênis após sexo pesado

"Uma berinjela", disse o médico ao ver o pênis totalmente roxo. A situação ocorreu com um homem de 50 anos, que fraturou o membro durante um sexo "mais vigoroso".

O paciente estava tendo relações sexuais com a esposa, quando sentiu uma dor e um barulho: "crack". A ereção do prazer se transformou em desespero, porque o pênis começou a vazar sangue da uretra.

O homem teve de correr ao pronto-socorro, informando que estava com seu membro inchado e totalmente roxo há quatro horas ininterruptas. O paciente estava com dores e não conseguia nem urinar.

Segundo o relato publicado na revista científica "International Journal of Surgery Case Reports", o órgão lesionado estava semelhante a uma berinjela devido ao inchaço.

Ele precisou realizar uma cirurgia de emergência e, durante o procedimento, os médicos removeram as camadas superiores da pele e carne para, só assim, conseguir acessar o tecido danificado interior. O dano foi reparado após cinco dias no hospital usando um cateter.

A lesão é considerada incomum e o órgão pode ter batido no osso púbico da esposa durante a relação. Depois da cirurgia, ele ficou com uma leve curva no pênis e retornou ao banheiro sem queixas de dores. O sexo também foi autorizado, mas com todo cuidado.